Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
В самарском аэропорту задержаны и отменены 11 рейсов в Москву и Сочи
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
Для самарских аграриев упростят расчёт ущерба от ЧС
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом спрос на банщиков вырос на 27% за год
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Летом каждый десятый россиянин ест по ночам
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
Россиянам предрекли рост ставок по семейной ипотеке после 1 июля
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
57 социально значимых проектов из Самарской области получили президентские гранты
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сабантуй отметят в парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Самаре
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ

145
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ

В 2026 году ЕГЭ в регионе сдают свыше 12700 выпускников. Нововведение этого учебного года, реализованное на основании поручения Президента РФ Владимира Путина: экзаменационная кампания стартовала 1 июня. При этом учебный год закончился для школьников 26 мая. Благодаря этому у выпускников была еще неделя для подготовки к экзаменам. Первые результаты участники ЕГЭ начали получать с 13 июня.

«Выпускники Самарской области получили результаты единого государственного экзамена по химии, литературе, истории и русскому языку. Экзамены по этим предметам ребята сдавали 1 и 4 июня. На данный момент в регионе 139 стобалльных результатов, в том числе пятеро выпускников стали двухсотбалльниками», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Высшие баллы по русскому языку и литературе получили Маринина Мария из сызранской школы № 17, Денисова Елизавета из тольяттинской гимназии № 39 и Шашкина Александра из тольяттинского лицея № 76. По 100 баллов по русскому языку и химии получили Кочетова Валерия из образовательного центра п.г.т. Стройкерамика и Смолева Елизавета из самарской школы № 65.

 

Фото: министерство образования Самарской области

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026, 12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
Для родителей пройдут психологические тренинги, йога и танцевальные мастер-классы, консультации КЦСОН по вопросам социальной поддержки, а также консультации... Общество
126
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026, 10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
В течение первого дня, вчера, его уже посетили около 900 человек. В их числе — школьники и студенты, члены общественных организаций, национально-культурных... Общество
241
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026, 11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
В этом году ярмарка будет работать на территории торгового комплекса «Гудок» (ул. Красноармейская, 131), начало в 10:00. Общество
551
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
18 июня 2026  13:17
В Самарской области стали известны первые результаты ЕГЭ
117
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
18 июня 2026  12:52
Стартует III Слёт многодетных семей Самарской области
112
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
18 июня 2026  10:01
Экспозиция «Поезда Победы» работает на вокзале Самары
238
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
551
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
578
Весь список