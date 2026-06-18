«Мир беспилотников»: старт конкурсного отбора на тематическую смену в Артеке

Победители, призеры и участники ведущих всероссийских проектов в области науки и технологий приглашаются к участию в конкурсном отборе на образовательную программу Фонда содействия инновациям «Мир беспилотников» в МДЦ «Артек».

Программа «Мир беспилотников» объединит юных изобретателей и технарей. В рамках смены участников ждет погружение в сферу беспилотных технологий, работа над инженерными задачами, мастер-классы от ведущих специалистов отрасли, развитие навыков командной работы и экспертная оценка проектов. Тематическая смена запланирована на 01(02) сентября – 21(22) сентября 2026 года.

«Благодаря программе осуществилась моя давняя мечта – поездка в МДЦ «Артек». Перед сменой меня трясло от волнения: справлюсь ли я с уровнем ребят и сложностью проектов? Но в Артеке я забыла о страхах, потому что мы сутками напролет решали кейсы, общались с замечательными наставниками и ребятами. А когда все закончилось, я увозила с собой не только диплом и сувениры программы, но и радость от того, что нашла людей, у которых так же «горят глаза» от работы, как и у меня», – отметила Екатерина Зайцева, участница Всероссийской космической смены «Дежурный по планете» 2025 года.

В конкурсном отборе могут принять участие победители, призеры и участники ведущих всероссийских проектов в области науки и технологий – «АгроНТРИ», «Дежурный по планете», «ШУСТРИК», «ИнтЭРА», «Space-π». Школьникам предстоит пройти онлайн-тестирование по профильным предметам и решить кейс – предложить концептуальное решение поставленной технической задачи.