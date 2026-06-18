Открыт прием заявок на VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России»

До 20 сентября жители Самары от 12 до 35 лет могут подать заявку на участие в VII Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России», очный этап которого состоится в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге.

Участникам — студентам профильных вузов и колледжей, школьникам, молодым ученым и специалистам, архитекторам и представителям научного сообщества — предлагается проанализировать задачи и ресурсы муниципалитета и представить план развития с учетом мнений граждан.

Узнать более подробную информацию, а также зарегистрироваться на конкурс можно по ссылке: россия-территория-развития.рф. Все интересующие вопросы можно задать по электронной почте конкурса konkurs.strategi@irazvi.ru, а также по телефонам +7 (495) 606-85-31, +7 (926) 842-21-33.