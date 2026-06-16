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Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области

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Во вторник, 16 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме.

Во вторник, 16 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме. Ключевой темой повестки стало усиление мер по защите объектов критически важной инфраструктуры региона.
«Защита объектов критической инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, а также воздушных атак является самым высоким приоритетом в работе всех органов власти и хозяйствующих субъектов Самарской области», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Руководитель области акцентировал внимание на необходимости принятия всех необходимых мер по защите объектов критически важной инфраструктуры, которые, в свою очередь, позволят не допустить жертв среди населения, а также обеспечить бесперебойную работу предприятий региона.
В ходе заседания глава региона обозначил ряд первостепенных задач. По итогам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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