Семьи Лазаревых и Алексеенко - победители регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр

В Самаре на стадионе «Чайка» состоялись соревнования спортивных семей. Мероприятие является частью регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области.



Участниками стали 15 семей из районов Самарской области с детьми 10-12 лет. Родителям и детям предстояло сыграть в дартс, настольный теннис, шашки и принять участие в легкоатлетической эстафете.



Победители и призеры среди семей с мальчиками:



семья Лазаревых, Сергиевский район;

семья Новиковых, Приволжский район;

семья Калашниковых, Волжский район.



Победители и призеры среди семей с девочками:



семья Алексеенко, Безенчукский район;

семья Яковлевых, Красноярский район;

семья Зиньковых, Исаклинский район.



Фото: Самарская область