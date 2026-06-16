Семьи Лазаревых и Алексеенко - победители регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр

В Самаре на стадионе «Чайка» состоялись соревнования спортивных семей. Мероприятие является частью регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области.
Участниками стали 15 семей из районов Самарской области с детьми 10-12 лет. Родителям и детям предстояло сыграть в дартс, настольный теннис, шашки и принять участие в легкоатлетической эстафете.
Победители и призеры среди семей с мальчиками:
семья Лазаревых, Сергиевский район;
семья Новиковых, Приволжский район;
семья Калашниковых, Волжский район.
Победители и призеры среди семей с девочками:
семья Алексеенко, Безенчукский район;
семья Яковлевых, Красноярский район;
семья Зиньковых, Исаклинский район.
Фото: Самарская область