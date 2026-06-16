В Самаре откроется выставка «Как быть гедонистом? Отдых и развлечения самарцев конца XIX — начала XX веков»

18 июня в 19:00 в Музее Модерна состоится открытие выставки «Как быть гедонистом? Отдых и развлечения самарцев конца XIX — начала XX веков».



Волжский гедонизм – выражение, которым современные горожане описывают стиль жизни в летний период в Самаре. В его основе – неспешность, радость наблюдения за природой и близость к Волге на обоих берегах, долгие прогулки и путешествия по области.



Новая выставка представляет собой музейное исследование истоков «курортности» Самарской области. Посетители познакомятся с теми активностями столетней давности, без которых невозможно себе представить современное лето в Самаре. Выставка через положения тела во время отдыха будет рассказывать о дачах и кумысолечебницах, о пикниках Заволгой, о театрах, о летнем спорте и путешествиях по Волге.



На выставке представлены предметы из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина, Самарского художественного музея, из частных коллекций Ольги Казак и редакции журнала «Петрополь».



Выставка работает до 15 ноября 2026. 0+

Фото: минкульт СО