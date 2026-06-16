В губернии определили победителей Школьной футбольной лиги

В Самаре завершились областные соревнования по футболу «Кожаный мяч - Школьная футбольная лига». В третьем, финальном этапе участвовали команды мальчиков и девочек в двух возрастных группах.



Девочки 2014-2015 года рождения:



ШСК «Альтаир» школа №128, Самара

ШСК «Триумф» СОШ, с.Васильевка, Ставропольский район

СОШ №2, ж/д ст. Клявлино



Мальчики 2014-2015 года рождения:



ШСК «Лидер» СОШ №8, Отрадный

СОШ №14, Жигулевск

ШСК «Доблесть» СОШ №2, с.Большая Черниговка



Девочки 2012-2013 года рождения:



СОШ, с. Марьевка, Пестравский район

ШСК «Десяточка» СОШ №10, Жигулевск

СОШ №2, ж/д ст. Клявлино



Мальчики 2012-2013 года рождения:



СОШ №1, пгт Смышляевка, Волжский район

ШСК «Олимп», СОШ, п.Варламово, Сызранский район

ШСК «Лидер», СОШ №8, Отрадный



Соревнования «Кожаный мяч - Школьная футбольная лига» проводятся Самарской областной федерацией футбола при поддержке министерства спорта и министерства образования в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе», направленного на вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом.

Фото: минспорта СО