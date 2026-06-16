Спектакль самарского театра «Мастерская» представили на Международном фестивале «Театральный бульвар»

Самарский театр для детей и молодежи «Мастерская» вернулся из Москвы, где принял участие в III Международном открытом театральном фестивале «Театральный бульвар». Зрителям самарские артисты представили спектакль «Леди Макбет», который является одной из премьер текущего творческого сезона.



«Московский зритель давно знаком с нашим театром, и знакомство это началось с ярких запоминающихся постановок «Муму» и «Вий», которые мы неоднократно привозили на столичную сцену. Эти спектакли закрепили за нами репутацию театра, который умеет оживлять классику, сохраняя ее актуальность и эмоциональную силу, – отметила художественный руководитель театра «Мастерская» Ирина Сидоренко. – Оба фестивальных дня нас встречали очень тепло, спектакли, даже несмотря на проливной дождь, прошли с большим успехом, зрители поддерживали нас бурными овациями».



Первый день гастролей самарских артистов прошел на сцене Покровского бульвара, а заключительный день — на Чистопрудном.



«Когда спектакль идет на открытой площадке, я искренне надеюсь на крупные планы. Потому что это постановка тонких эмоций через трансляцию, и мне кажется, они особенно хорошо считываются зрителями. При этом для артистов это попытка внести воздух в довольно безжизненное пространство главной героини, Катерины Львовны», – поделилась режиссер спектакля «Леди Макбет» Ирина Кондрашова.



Сейчас театр для детей и молодежи «Мастерская» приглашает зрителей на заключительные спектакли VIII театрального сезона. Завтра, 17 июня, а также 19 июня в 11:00 зрителям представят музыкальный спектакль по мотивам восточных сказок «Волшебная лампа Алладина» (6+), 18 июня – музыкальную сказку «Аленький цветочек» (6+), а 22 июня, в День памяти и скорби, актеры представят дорожное размышление «Отпуск по ранению» (12+). Билеты доступны на сайте театра https://smdtm.ru/.



Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» проходит каждое лето начиная с 2024 года и объединяет яркие профессиональные постановки российских и мировых театров на улицах, бульварах, в парках и на набережных Москвы.

Фото: пресс-служба администрации Самары