Кинотеатр "Филин" на набережной: афиша на эту неделю

Расписание работы бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю!



17 июня (среда):

17.30 – 19.45 «И на камнях растут деревья» (1985г., 12+)

20.00 – 22.20 «Там, где сердце» (2000г., 18+)



18 июня (четверг):

18.00 – 18.30 «Человек. Ракета. Полёт двух сердец» (документальный, 12+)

18.40 –20.10 «Весна на Заречной улице» (1956г., 12+)

20.20 – 21.50 «Временные трудности» (2017г., 12+)



19 июня (пятница):

17.30 – 19.05 «Берегись автомобиля» (1966г., 12+)

19.15 – 20.15 «5 сантиметров в секунду» (2007г., 12+)

20.20 – 22.35 «Метро» (2012г., 18+)



20 июня (суббота):

17.00 – 18.20 Три тополя на плющихе (1968г., 12+)

18.30 – 20.20 «Закусочная на колесах» (1984г, 12+)

20.30 – 22.30 Иллюзия обмана 2 (2016г., 12+)



21 июня (воскресенье):

16.30 - 17.55 «Белоснежка и семь гномов» (1937г., 0+)

18.05 - 20.15 Приключения Буратино (1975г., 0+)

20.30 - 22.20 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (2002г., 12+)



22 июня (понедельник):

17.30 – 17.45 «Алексеевские журавли»

(студия «Волга-фильм», 2005г)

18.00 – 20.00 «Блиндаж» (2024г, 16+)

20.10 – 21.55 «Семь верст до рассвета» (2026г, 16+)

Фото: Самарская набережная