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Самарская область презентовала свои туристические возможности на форуме «Путешествуй!»

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С 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ в Москве прошел VI Международный туристический форум «Путешествуй!», который собрал более 510 тысяч участников, что на 80 тысяч больше, чем в прошлом году.

С 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ в Москве прошел VI Международный туристический форум «Путешествуй!», который собрал более 510 тысяч участников, что на 80 тысяч больше, чем в прошлом году. В этом году форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере туризма, собрав представителей всех регионов России и гостей из более чем 50 стран, включая Китай, Венесуэлу, Никарагуа, Шри-Ланку и Уганду.

Самарская область ярко представила свой туристический потенциал, презентовала событийный календарь, познакомила гостей форума с летними программами, форматами отдыха, точками притяжения.

В рамках деловой программы было подписано два соглашения о сотрудничестве с Нижегородской областью и Санкт-Петербургом, а также дорожная карта по реализации нового межрегионального автомобильного маршрута между Самарской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан.

Делегация региона приняла участие в торжественном шествии.

В лектории прошла лекция «Креативные индустрии Самарской области», а также показ короткометражного фильма «Она манит аномально», раскрывающего всю прелесть отдыха в регионе.

А в доме народной кухни была организована презентация самарских блюд и мастер классы.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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