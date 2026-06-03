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Министерство туризма Самарской области и ООО «ТриА Девелопмент» заключили соглашение о сотрудничестве

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Соглашение предусматривает реализацию стратегического проекта по строительству современной гостиницы на территории Волжского района Самарской области.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось торжественное подписание инвестиционного Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством туризма Самарской области и ООО «ТриА Девелопмент». Компания специализируется на деятельности гостиничного бизнеса.
 
Соглашение предусматривает реализацию стратегического проекта по строительству современной гостиницы на территории Волжского района Самарской области. Проект предполагает создание комфортного пространства для приема гостей, которое будет расположено между Самарой и Тольятти.
 
«Сегодня мы видим, что инвесторы проявляют высокий интерес к Самарской области, и это прямое подтверждение эффективности нашей работы по созданию благоприятного инвестиционного климата. Создание нового, комфортного отеля для приема гостей не только расширит номерной фонд и улучшит транспортную инфраструктуру, но и станет драйвером для развития прилегающей территории. Правительство Самарской области гарантирует компании максимальную поддержку», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото:  пресс-служба министерства туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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