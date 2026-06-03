Я нашел ошибку
Главные новости:
Маршрут № 396 связывает жителей пгт Петра Дубрава и микрорайона Кошелев Парк с Самарой.
На маршруте 396 добавится 6 новых автобусов
Соглашение предусматривает реализацию стратегического проекта по строительству современной гостиницы на территории Волжского района Самарской области.
Министерство туризма Самарской области и ООО «ТриА Девелопмент» заключили соглашение о сотрудничестве
Компания «Логика молока» подвела итоги первого грантового конкурса «Дом культуры».
Четыре самарских проекта получили гранты первого конкурса «Дом культуры»
В среду, 3 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым принимает участие в ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.
ПМЭФ-2026: Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ расширение сотрудничества в различных сферах
Как отметил глава региона, «Завод стальных колес» является одним из крупных промышленных предприятий. Компания обладает подтвержденной репутацией надежного поставщика на российском рынке.
ПМЭФ-2026: Вячеслав Федорищев и компания «Завод стальных колес» подписали соглашение о создании производства колес
Стороны обсудили реализацию проектов компании на территории региона по направлениям комфортной городской среды, интеллектуальной транспортной системы, цифровизации ЖКХ, ряд других вопросов.
Вячеслав Федорищев и президент ЭР-Телеком Холдинга Андрей Кузяев на ПМЭФ обсудили повышение цифровой зрелости региона
Начал работу официальный сайт Спартакиады народов России - главного национального соревнования 2026 года.
У Спартакиады народов России появился официальный сайт
В среду, 3 июня, состоялся первый день ХХIХ Петербургского международного экономического форума. По его итогам делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму в 32,4 млрд рублей, что также п
Более 32 млрд рублей инвестиций и свыше 1100 новых рабочих мест - Самарская область в первый день ПМЭФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
1.01
EUR 84.61
-1.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На маршруте 396 добавится 6 новых автобусов

134
Маршрут № 396 связывает жителей пгт Петра Дубрава и микрорайона Кошелев Парк с Самарой.

Маршрут № 396 связывает жителей пгт Петра Дубрава и микрорайона Кошелев Парк с Самарой. Для соблюдения интервалов движения и удобства поездок количество автобусов решено увеличить до 30. Уже с понедельника 8 июня на линию выйдет 25 машин, а с 15 июня их число вырастет до 30.

Сейчас на линии работают 24 автобуса малого класса, каждый рассчитан на 40 пассажиров.

Для удобства передвижения по Самаре, включая микрорайон Крутые Ключи, на линии также работают муниципальные маршруты с регулируемыми тарифами и полным предоставлением льгот:

№ 67 «Северное шоссе — Поликлиника / Железнодорожный вокзал»
45 автобусов большого класса (до 86 пассажиров)

№ 87 «Северное шоссе — станция метро Кировская»
20 автобусов среднего класса (до 77 пассажиров)

Указанные направления рассчитаны именно на внутригородские перевозки и являются удобной альтернативой маршруту № 396 для ежедневных поездок, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 3 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым принимает участие в ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме.
3 июня 2026  20:37
ПМЭФ-2026: Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил с Послом ОАЭ расширение сотрудничества в различных сферах
211
Как отметил глава региона, «Завод стальных колес» является одним из крупных промышленных предприятий. Компания обладает подтвержденной репутацией надежного поставщика на российском рынке.
3 июня 2026  20:22
ПМЭФ-2026: Вячеслав Федорищев и компания «Завод стальных колес» подписали соглашение о создании производства колес
234
В среду, 3 июня, состоялся первый день ХХIХ Петербургского международного экономического форума. По его итогам делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму в 32,4 млрд рублей, что также п
3 июня 2026  19:49
Более 32 млрд рублей инвестиций и свыше 1100 новых рабочих мест - Самарская область в первый день ПМЭФ
255
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключено в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.
3 июня 2026  17:56
Правительство Самарской области, Сбер и Алгоритмика подписали соглашение о развитии цифровых навыков и искусственного интеллекта
332
В среду, 3 июня, Правительство Самарской области и общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» на полях XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.
3 июня 2026  17:01
Губернатор Вячеслав Федорищев и «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» подписали соглашение о создании транспортно-логистического центра «Октябрьск» на ПМЭФ - 2026
415
Весь список