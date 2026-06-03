На маршруте 396 добавится 6 новых автобусов

Маршрут № 396 связывает жителей пгт Петра Дубрава и микрорайона Кошелев Парк с Самарой. Для соблюдения интервалов движения и удобства поездок количество автобусов решено увеличить до 30. Уже с понедельника 8 июня на линию выйдет 25 машин, а с 15 июня их число вырастет до 30.

Сейчас на линии работают 24 автобуса малого класса, каждый рассчитан на 40 пассажиров.

Для удобства передвижения по Самаре, включая микрорайон Крутые Ключи, на линии также работают муниципальные маршруты с регулируемыми тарифами и полным предоставлением льгот:

№ 67 «Северное шоссе — Поликлиника / Железнодорожный вокзал»

45 автобусов большого класса (до 86 пассажиров)

№ 87 «Северное шоссе — станция метро Кировская»

20 автобусов среднего класса (до 77 пассажиров)

Указанные направления рассчитаны именно на внутригородские перевозки и являются удобной альтернативой маршруту № 396 для ежедневных поездок, сообщает пресс-служба минтранса СО.