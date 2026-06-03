Четыре самарских проекта получили гранты первого конкурса «Дом культуры»

Компания «Логика молока» подвела итоги первого грантового конкурса «Дом культуры», запущенного при поддержке администрации города Самары. В число победителей вошли четыре самарских проекта: «Сквер читателей» и «Мобильная библиотека: чтение без границ» Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, «Мы похожи» благотворительного фонда «Хорошие истории» и «Фрески старого города» команды «Том Сойер Фест». Всего же общественные организации и учреждения культуры Самары заявили на конкурс 45 проектов.



Среди заявок из Самары 26 поступило в номинации «Места» — это проекты, направленные на создание и восстановление общественных пространств. Еще 13 проектов поступило в номинации «События» — она объединяет инициативы по проведению различных мероприятий.



Благодаря победе в грантовом конкурсе Самарская муниципальная информационно-библиотечная система обустроит Сквер читателей около библиотеки № 13, где сейчас идет капитальный ремонт за счет средств городского бюджета.



Проект «Фрески старого города», разработанный командой «Том Сойер Фест – Самара», предполагает создание мозаичного панно на стене дома № 170 по улице Чапаевской, в пространстве «Сад наличников». Реализация проекта пройдет в несколько этапов: сбор битой керамики, плитки и посуды, работа над авторским эскизом и совместное создание мозаики волонтерами и горожанами.



Благотворительный фонд «Хорошие истории» благодаря гранту проведет на шести городских площадках Самары — от библиотек и домов культуры до уличной галереи и торгового центра — театральные читки по реальным семейным историям и концерты с участием представителей разных возрастов.





Фото: пресс-служба администрации Самары