Самарский детский врач-невролог рассказала о влиянии гаджетов на мозг и важности цифровой гигиены

Заведующая отделением для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики педиатрического корпуса Самарской областной детской клинической больницы им В.Д. Середавина Наталья Савельева:



"Длительное использование гаджетов может приводить к повышенной утомляемости, снижению концентрации внимания и ухудшению качества сна.



Особенно чувствителен к избыточной цифровой нагрузке мозг детей дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку в этот период активно формируются когнитивные функции.



Просмотр контента перед сном подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание. В результате ребенок дольше засыпает и хуже восстанавливается во время сна.



Чрезмерное увлечение гаджетами может снижать двигательную активность, ограничивать живое общение и негативно влиять на эмоциональное состояние ребенка.



Родителям рекомендуется устанавливать разумные временные ограничения на использование электронных устройств и соблюдать «цифровую гигиену»:

не использовать гаджеты за 1–2 часа до сна

чередовать экранное время с прогулками и физической активностью

делать перерывы каждые 20–30 минут

чаще вовлекать ребенка в игры, творчество, чтение и живое общение.

подавать личный пример разумного использования цифровых устройств.



Полностью исключить гаджеты из современной жизни невозможно, однако важно, чтобы они оставались полезным инструментом, а не заменяли ребенку движение, общение и полноценный отдых".

Фото: минздрав СО