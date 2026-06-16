Сезонный покос травы продолжается ы Самаре

В Самаре продолжается сезонный покос травы. По 1 циклу работы проведены на территории 472,42 га, по 2 циклу (повторный покос) - 136,6 га, по 3 циклу 4,22 га.



16 июня запланированы работы по адресам (по погодным условиям):



ул. Самарская от ул. Льва Толстого до ул. Пионерской

ул. Береговая от проспекта Кирова до ул. Земеца

Днепровский проезд от ул. Литвинова до Зубчаниновского шоссе

ул. Литвинова от ул. Земеца ( с кольцевой развязкой) до ул. Макаренко

ул. Магистральная от ул. Литвинова до ул.Чекистов

ул. Бубнова

Автомобильная дорога 16-й квартал от 16 квартала д,16а до Красноглинского шоссе

ул. Дыбенко

ул. Тихвинская от ул. Гастелло до ул. Советской Армии

Третий проезд от проспекта Карла Маркса до ул. Артемовской

Четвертый проезд от ул. Дыбенко до ул. Артемовской

ул. Промышленности от ул. Структурной до ул. Авроры

Карла Маркса проспект от ул. Дачной, до ул.Владимирской

ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской

ул. Ярмарочная от ул. Арцыбушевской до ул. Молодогвардейской

ул. Г.С. Аксакова от ул. Коммунистической до ул. Чернореченской

ул. Вологодская от ул. Обувной до ул. Эльтонской

Саратовский пер от Пугачевского тракта до ул. Хасановской

Фото: пресс-служба администрации Самары