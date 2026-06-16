Самарские офтальмологи помогают ветеранам боевых действий

В регионе продолжается работа по реабилитации ветеранов специальной военной операции. Обеспечение льготными глазными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. В этом году лечение прошли 9 человек.

Пациенты поступают на лечение по направлению врачей-офтальмологов по месту жительства и через филиал фонда «Защитники Отечества».

«Благодаря поддержке Правительства Самарской области и министерства здравоохранения у нас есть возможность возвращать ветеранов боевых действий к нормальной жизни. На сегодняшний день мы полностью укомплектованы всем необходимым. У нас работает в штате замечательные художник-протезист, врач-офтальмолог и медсестра, которые находят индивидуальный подход к каждому бойцу. Наши результаты и качество жизни пациентов подтверждают эффективность этой работы», - рассказала главный врач больницы Ольга Павлова.

Одним из пациентов стал ветеран СВО, который потерял глаз в результате тяжелого ранения. После длительного лечения и реабилитации ему был изготовлен и установлен индивидуальный глазной протез.

"После операции по удалению глаза долгое время сохранлся дискомфорт, приходилось постоянно беречь глазницу от внешних воздействий. Когда установили протез, я стал чувствовать себя гораздо увереннее и комфортнее. Сегодня окружающие практически не замечают травмы, а сам протез подобран настолько точно, что выглядит максимально естественно. Благодарю специалистов больницы имени Ерошевского за их профессионализм и внимательное отношение", - рассказал пациент.

Глазное протезирование является важным этапом медицинской и социальной реабилитации. Оно помогает не только восстановить внешний вид пациента, но и значительно улучшить качество жизни, способствуя возвращению к активной трудовой и общественной деятельности.

Данная программа по оказанию помощи ветеранам боевых действий была запущена в 2025 году. За это время специалисты лаборатории глазного протезирования помогли двум десяткам пациентов.

Фото: минздрав СО