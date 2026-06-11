Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарский концертный духовой оркестр приглашает на праздничный концерт ко Дню России
Самарский концертный духовой оркестр приглашает на праздничный концерт ко Дню России
Почти 60 % опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома
Почти 60 % опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома
Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров
Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание жилого дома на площади 20 квадратных метров
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
В Самаре начнут поэтапно вводить платные парковки
В Самаре начнут поэтапно вводить платные парковки
Карантин по бешенству ввели в поселке Лебедь Самарской области
Карантин по бешенству ввели в поселке Лебедь Самарской области
Почти 3 тыс. ИТ-компаний могут потерять аккредитацию и льготы
Почти 3 тыс. ИТ-компаний могут потерять аккредитацию и льготы
В Красноглинском районе Самары водитель незарегистрированного мотоцикла попал в ДТП
В Красноглинском районе Самары водитель незарегистрированного мотоцикла попал в ДТП
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.79
0.06
EUR 83.08
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия

137
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия

В СамГМУ стартовал цикл тематического усовершенствования для врачей центров здоровья, а также отделений и кабинетов медицинской профилактики на тему «Медицина здорового долголетия». Образовательные мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

После завершения обучения врачи смогут работать в центрах медицины здорового долголетия и выявлять предриски заболеваний и механизмы активации преждевременного старения.

«В настоящее время в Самарской области работает первый центр медицины здорового долголетия на базе Самарской городской больницы 10. За период его работы прошли обследование более 180 жителей региона в возрасте 18-50 лет. У 46 из них выявлены признаки преждевременного старения. Для всех из них врачом были разработаны индивидуальные программы оздоровления, назначены препараты для снижения рисков, все взяты на диспансерное наблюдение и назначен следующий визит в центр через 3 месяца для контроля состояния здоровья», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

На сегодняшний день приоритетным вопросом системы здравоохранения является активное долголетие и формирование центров медицины здорового долголетия. Данное движение создается во всех регионах нашей страны по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

«Наша страна развивает мировой тренд — медицину здорового долголетия. СамГМУ активно включился в реализацию поставленных задач министерством здравоохранения. Мы научились защищаться от инфекционных болезней, которые влияют на продолжительность жизни, сохранять трудоспособность людей, но с развитием новых технологий перед нами стоят новые вызовы: сохранение здоровья человека, замедление его старения. Мы меняем парадигму, переходим от лечения болезней к их предупреждению. Конечно это сложнее, не просто влиять и изменять свои привычки, но такой подход имеет ряд преимуществ. И уже сегодня со слушателям мы проговаривали, в числе прочего, как мотивировать население выполнять наши рекомендации, направленные на снижение рисков развития заболеваний и замедление процессов старения», — отметила главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
11 июня 2026  15:06
Врачи Клиник СамГМУ спасли молодую женщину, выявив у нее редкое осложнение аутоиммунного заболевания
6
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
11 июня 2026  14:21
В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия
137
Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр - участница программы «Земский доктор»
9 июня 2026  15:27
Коллектив Отрадненской больницы пополнила молодая врач-педиатр - участница программы «Земский доктор»
751
На вокзале Самары в вагонах Грушинского экспресса пройдет масштабная акция по укреплению здоровья
9 июня 2026  14:39
На вокзале Самары в вагонах Грушинского экспресса пройдет масштабная акция по укреплению здоровья
741
СамГМУ получил полномочия на проведение регуляторных доклинических исследований
9 июня 2026  11:38
СамГМУ получил полномочия на проведение регуляторных доклинических исследований
803
В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию
9 июня 2026  11:00
В России с 1 сентября появится врач по здоровому долголетию
648
10 случаев коклюша среди детей в Самарской области за первые пять месяцев 2026 года
8 июня 2026  12:15
10 случаев коклюша среди детей в Самарской области за первые пять месяцев 2026 года
925
В селе Славянка Алексеевского района в 2026 году появится современный фельдшерско-акушерский пункт
8 июня 2026  10:57
В селе Славянка Алексеевского района в 2026 году появится современный фельдшерско-акушерский пункт
901
В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью
8 июня 2026  09:19
В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью
920
С помощью чат-бота национального мессенджера МАХ доступна запись на консультацию к врачу или вызов специалиста на дом.
5 июня 2026  20:19
Записаться на приём к врачу можно через MAX
2064
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
556
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
10 июня 2026  11:29
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
1330
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
10 июня 2026  09:07
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
2399
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
9 июня 2026  19:31
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
902
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
936
Весь список