В Самаре готовят специалистов по медицине здорового долголетия

В СамГМУ стартовал цикл тематического усовершенствования для врачей центров здоровья, а также отделений и кабинетов медицинской профилактики на тему «Медицина здорового долголетия». Образовательные мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

После завершения обучения врачи смогут работать в центрах медицины здорового долголетия и выявлять предриски заболеваний и механизмы активации преждевременного старения.

«В настоящее время в Самарской области работает первый центр медицины здорового долголетия на базе Самарской городской больницы 10. За период его работы прошли обследование более 180 жителей региона в возрасте 18-50 лет. У 46 из них выявлены признаки преждевременного старения. Для всех из них врачом были разработаны индивидуальные программы оздоровления, назначены препараты для снижения рисков, все взяты на диспансерное наблюдение и назначен следующий визит в центр через 3 месяца для контроля состояния здоровья», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

На сегодняшний день приоритетным вопросом системы здравоохранения является активное долголетие и формирование центров медицины здорового долголетия. Данное движение создается во всех регионах нашей страны по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.

«Наша страна развивает мировой тренд — медицину здорового долголетия. СамГМУ активно включился в реализацию поставленных задач министерством здравоохранения. Мы научились защищаться от инфекционных болезней, которые влияют на продолжительность жизни, сохранять трудоспособность людей, но с развитием новых технологий перед нами стоят новые вызовы: сохранение здоровья человека, замедление его старения. Мы меняем парадигму, переходим от лечения болезней к их предупреждению. Конечно это сложнее, не просто влиять и изменять свои привычки, но такой подход имеет ряд преимуществ. И уже сегодня со слушателям мы проговаривали, в числе прочего, как мотивировать население выполнять наши рекомендации, направленные на снижение рисков развития заболеваний и замедление процессов старения», — отметила главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области