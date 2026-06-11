Самарский концертный духовой оркестр приглашает на праздничный концерт ко Дню России

Сегодня, 11 июня в 19:00, в Самаре на Софийской набережной состоится праздничный концерт Самарского концертного духового оркестра под управлением Заслуженного артиста Самарской области Марка Когана, Юрия Тазарачева и Дениса Шевякова.

Коллектив исполнит любимые мелодии отечественных авторов и популярные патриотические песни разных лет о семье, друзьях, Родине и единстве народов.

После концерта, в 21:00, все желающие смогут посмотреть фильм «Я шагаю по Москве» (1964 г., 12+) в кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной.