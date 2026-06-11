В Самаре начнут поэтапно вводить платные парковки

Первые 2000 парковочных мест планируют организовать в историческом центре — от набережной Волги и улицы Максима Горького до Молодогвардейской.

Первые платные парковки появятся не раньше осени. Сейчас городские власти готовятся определить подрядчика, который займется организацией парковочного пространства.

Стоимость парковки составит 85 рублей в час. При этом первые 15 минут будут бесплатными для всех автомобилистов. Для жителей ближайших домов предусмотрен льготный режим: бесплатно оставлять автомобиль можно будет с 20:00 до 8:00 в будни и круглосуточно по выходным.

Также льготы получат люди с инвалидностью, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и другие категории граждан, пишет Самара-МК.