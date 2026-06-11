Почти 60 % опрошенных россиян хотя бы раз за последний год заказывали уборку дома

Более половины россиян (58 процентов) за последний год хотя бы раз обращались к специалистам для уборки или ухода за домом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Лемана ПРО».

При этом 63 процента опрошенных готовы тратить на такие услуги до пяти тысяч рублей в месяц. Среди тех, кто пользовался бытовыми сервисами в течение последнего года, 24 процента заказывали услуги один раз, 22 процента обращались к специалистам два-три раза, а 11 процентов делают это не реже одного раза в месяц.

Наиболее востребованной услугой оказалась чистка ковров и мягкой мебели (64 процента респондентов). Генеральную уборку выбирали 48 процентов опрошенных, мытье окон — 38 процентов, сезонную или локальную уборку — 23 процента, уход за бытовой техникой — 21 процент.

Чаще всего россияне обращаются к профессионалам, чтобы получить более качественный и быстрый результат (40 процентов). Еще 17 процентов признались, что не хотят самостоятельно заниматься сложными или неприятными задачами, 16 процентов не имеют необходимого оборудования и средств для уборки, а у 12 процентов на это нет времени.

В опросе приняли участие более тысячи россиян.