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Больше половины жителей Самарской области считают достойную зарплату главным условием счастья на работе

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Больше половины жителей Самарской области считают достойную зарплату главным условием счастья на работе

HR-tech-компания Skillaz и hh.ru провели исследование среди 1809 российских соискателей, чтобы выяснить, насколько счастливыми они чувствуют себя на текущей работе и какие факторы сильнее всего влияют на удовлетворенность профессией. Средняя оценка уровня счастья на российском рынке труда составила 4 из 10 баллов. В анализ вошли 11 наиболее массовых отдельных профессий, а также 22 профессиональные области — от продаж, производства и IT до медицины, образования, строительства, транспорта, автомобильного бизнеса, безопасности, маркетинга и юриспруденции.

Главные выводы

● В Самарской области адекватность руководства (об этом в ходе опроса отметили 56% респондентов) и гибкий график или работа из дома (47%) влияют на счастье сотрудников сильнее, чем поддержка коллег (42%).

● Для 63% жителей Самарской области ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий уровень дохода.

Динамика удовлетворенности на рабочем месте

Данные исследования показывают ощутимый разрыв в показателях удовлетворенности своей специальностью как между профессиональными областями, так и внутри отдельных профессий:

● Сфера HR и управления персоналом

В профобласти «Управление персоналом, тренинги» зафиксирована наименьшая доля низких оценок (1–3 балла) на рынке — 33%, при этом 28% респондентов оценивают свой уровень счастья на 8–10 баллов. Среди конкретных специалистов высокий уровень счастья от профессии (8–10 баллов) отмечают 30% менеджеров по персоналу, тогда как низкие оценки (1–3 балла) выставили 36% опрошенных.

● Общественное питание и сервис

Профессия «Повар, пекарь, кондитер» демонстрирует высокий процент счастливых сотрудников — 29%, однако при этом 55% поваров выставили своей работе низкие оценки (1–3 балла). По профобласти «Туризм, гостиницы, рестораны» 50% опрошенных оценили свой уровень счастья на 1–3 балла, и лишь 16% — на 8–10 баллов.

● Продажи, коммерция и административный персонал

Самые низкие показатели счастья зафиксированы в сфере «Продажи, обслуживание клиентов», где 56% респондентов дали оценки 1–3 балла, и только 7% — 8–10 баллов. Среди отдельных профессий наибольшая доля низких оценок (1–3 балла) наблюдается у администраторов (59%), продавцов-консультантов и кассиров (56%), а также менеджеров по продажам (54%). Доля счастливых сотрудников (8–10 баллов) среди администраторов составляет 6%, среди продавцов — 9%, а среди менеджеров по продажам — 8%.

● Автомобильный бизнес и безопасность

По профессиональным областям высокие показатели удовлетворенности также продемонстрировали сотрудники автомобильного бизнеса и сферы безопасности. В автомобильной отрасли 26% респондентов оценили свой уровень счастья в профессии на 8–10 баллов, при этом 51% поставили низкие оценки (1–3 балла). В сфере безопасности доля максимально высоких оценок составила 28% — столько же, сколько в HR, однако половина опрошенных (50%) также оценили свой уровень счастья на 1–3 балла.

Ключевые факторы благополучия сотрудников

Результаты опроса в Самарской области показывают, что удовлетворенность респондентов своей профессией формируется под воздействием финансовых, управленческих и организационных факторов:

● Уровень дохода: высокая заработная плата остается определяющим критерием профессионального благополучия — ее указали 63% участников исследования.

 Качество менеджмента: вторым по значимости фактором является адекватное руководство (56%).

● Формат работы: гибкий график и дистанционный формат работы важны для 47% респондентов, что превышает значимость дружного и поддерживающего коллектива (42%). Соответствие корпоративным ценностям (7%) и общественная значимость работы (5%) занимают нижние строчки в рейтинге приоритетов.

Респонденты из Самарской области рассказали, чего именно, по их мнению, не хватает их профессии, чтобы она могла претендовать на звание «самой счастливой». В первую очередь участники опроса отмечали базовые потребности — достойный доход и отношение со стороны руководства:

● Достойный уровень оплаты труда — 72%

● Человечное отношение со стороны руководства — 53%

● Признание и уважение к труду — 28%

● Здоровый баланс между работой и жизнью — 28%

● Карьерный лифт и прозрачный рост — 23%

● Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — 19%

● Возможности работать удаленно или по гибкому графику — 16%
Теги: Опрос

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