В Самарской области введут запрет на размещение приютов для животных в жилой зоне

Областные власти 27 июля 2026 года подготовили изменения Порядка организации деятельности приютов для животных. В частности, предлагается запретить размещение таких организаций на территории зоны жилой застройки.

Также обязательную идентификацию животных предлагают проводить при условии, если у них отсутствуют ранее установленные средства маркирования либо метки являются нечитаемым.

Помимо этого, на владельцев приюта будет возложена ответственность за вакцинацию животных. Кормить всех обитателей приюта будет разрешено только с разрешения его руководства.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2033 года.

В настоящее время он проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, пишет СитиТрафик.