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Самарца будут судить за покушение на сбыт мефедрона

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Самарца будут судить за покушение на сбыт мефедрона

К сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области поступила оперативная информация о возможной причастности жителя одного из районов Самары к незаконному обороту запрещенных веществ. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

Полицейские задержали местного жителя 1989 года рождения на пересечении улиц Советской Армии и Высоковольтной. Мужчина добровольно выдал восемь свёртков с наркотическим средством. Кроме того, он сообщил, что у него дома хранятся ещё наркотики, подготовленные к сбыту через тайники-закладки.

В ходе осмотра квартиры, задержанный самостоятельно указал на место хранения запрещенных веществ - около обеденного стола на кухне. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 26 свёртков с белым веществом, коробку, электронные весы и другие предметы для фасовки.  

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным оперативников, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, трудился сборщиком очков. По результатам проведённого исследования установлено, что в изъятых свёртках находился мефедрон, массой 32 грамма.

По предварительным данным следствия, подозреваемый нашёл в сети Интернет объявление о «легком заработке» и согласился участвовать в распространении запрещенных веществ. Действуя по указаниям куратора, он забирал партии наркотиков из тайников и планировал организацию их последующего сбыта.

Как пояснил сам задержанный, члены его семьи не знали о его противозаконной деятельности. Противоправные действия он совершал в отсутствие домочадцев, а к их возвращению проводил влажную уборку в квартире. Мужчина полностью признал свою вину. Довести противоправный умысел до конца он не смог, так как его действия пресекли сотрудники полиции.

По ходатайству следователя фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственной частью следственного управления УМВД России по городу Самаре в отношении местного жителя возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных  ч.3. ст. 30, п. «а», «г»,  ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в крупном размере), которые соединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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