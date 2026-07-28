В Новосибирске школьник устроил потоп в многоэтажке, смыв в унитаз свой дневник

В Новосибирске коммунальное ЧП произошло из-за школьника, который решил скрыть плохие оценки и смыл дневник в унитаз. Об этом стало известно kp.ru.

По данным источника, это случилось в конце мая в Плющихинском жилмассиве. Дневник застрял в трубах и перекрыл канализацию, после чего сточные воды начали подниматься обратно и заливать квартиру.

Жильцам пришлось ночью вызывать сантехника. Мастер вручную прочистил унитаз, достал из трубы дневник и восстановил работу системы. Сейчас собственники разбираются с последствиями потопа. Пострадавших в результате инцидента не было.

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