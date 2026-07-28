Использование ИИ и VPN станет отягчающим обстоятельством для преступников

Следственный комитет (СК) России разработал законопроект, согласно которому использование искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством. Об этом «Интерфакс» рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, хотя российское законодательство уже регулирует использование VPN и прокси для доступа к заблокированным ресурсам, в Уголовном кодексе отсутствует универсальная норма, которая позволила бы ужесточить наказание за любые преступления с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Бастрыкин подчеркнул, что речь не идет о механическом ужесточении за любое использование гаджетов. Квалифицирующий признак будет применяться прежде всего к тем преступлениям, где технологии выступают главным средством достижения преступного результата или многократно увеличивают масштаб вреда, например, при кибермошенничестве.