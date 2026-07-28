Промежуточные итоги летнего содержания улично-дорожной сети подвели в Самаре

Предприятия благоустройства Самары продолжают работу по содержанию города по летнему графику.

Специалисты и техника ежедневно выходят на очистку дорог, тротуаров и общественных пространств. В среднем в сутки для содержания самарской улично-дорожной сети и общественных территорий задействовано до 250 дорожных рабочих и дворников и до 180 единиц спецтехники.

С начала лета и до сегодняшнего дня с улиц Самары вывезли порядка 4,5 тысяч тонн смета и почти 3 тысячи кубометров мусора с тротуаров, проезжих частей и из придорожных урн. С низин, не оборудованных ливневой канализацией, откачано почти 4,5 тысячи кубометров дождевых вод. Досеяли 1400 квадратных метров газонов. Фрагментарно отремонтировали более 240 погонных метров плиточного покрытия тротуаров, еще 114 квадратных метров тротуаров и остановочных площадок было заасфальтировано в рамках текущих ремонтов. В парках, скверах, на аллеях и бульварах, кроме ежедневной уборки от мусора, ведется покос травы и формовочная подрезка кустарников.

Кроме того, на улицах Самары в самые жаркие дневные часы продолжается аэрация воздуха и охлаждение дорожного полотна с помощью поливальных машин.