От Жигулевских гор до «Станкозавода»: проект «Медиаразведка» исследовал туристический потенциал региона

На протяжении недели в рамках проекта «Медиаразведка» в Самарской области проходил пресс-тур по ключевым достопримечательностям региона. Цель «Медиаразведки» – показать красоту региона и найти такие места, где захочет побывать каждый!

«Самарская область - это уже наш 128 тур. Мы привлекаем к участию лучшие медиа, лайфстайл блогеров, гастро-блогерев, чтобы максимально интересно рассказать о регионах нашей огромной страны», - рассказала Наталья Анисимова, организатор проекта «Медиаразведка».

Маршрут в Самарской области охватил наиболее яркие летние точки притяжения региона. Блогеры и журналисты совершили сплав на древнерусской Ладье в «Богатырской слободе», овладели верховой ездой в конном клубе «Степное поле», встретили закат у подножия Жигулевских гор.

В Тольятти гости посетили спортивное производство LADA Sport, осмотрели легендарную подводную лодку в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, потренировали меткость в стрелковом комплексе «Ловчий Плюс» и закончили вечер знакомством с животными на ферме «Пара Альпак».

Участники открыли для себя бескрайнюю акваторию Жигулевского моря с широкими песчаными пляжами, покорили гору Стрельная, прикоснулись к творческой истории села Ширяево, посетив дом-музей Ильи Репина. Атмосфера единения с природой завершилась в глэмпинге «Лисички-сестрички», где гостей угостили традиционной волжской ухой.

В Самаре блогеры насладились заволжской атмосферой, влюбились в местную гастрономию, отправились на поиски Аленького цветочка, прокатились на экскурсионном автобусе-кабриолете, познакомились с Самарой как хлебной столицей. Яркой финальной точкой стала встреча заката на крыше арт-кластера «Станкозавод» под звуки живой музыки.

По итогам пресс-тура ожидается цикл публикаций в средствах массовой информации, блогах и соцсетях. Участница «Медиаразведки», блогер Инна Плетнева в Самарской области уже второй раз и уверена, что «Медиаразведка» - это прекрасный инструмент, который помогает «влюблять» людей в путешествия по России.

Фото: министерство туризма Самарской области