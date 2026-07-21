Жигулевец поднял с земли сверток с синтетикой и был задержан

В июне текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по г. Жигулёвску, находясь на служебном задании возле одного из многоквартирных домов, обратили внимание на мужчину, поднимающего свёрток с земли. Увидев полицейских, мужчина спрятал указанный предмет в карман и попытался скрыться.

Полицейские задержали 45-летнего местного жителя. В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили у него и изъяли свёрток с порошкообразным веществом. По заключению Экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по городу Тольятти установлено, что в изъятом свёртке находился наркотик синтетического происхождения в значительном размере.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков задержанный пояснил, что запрещенное вещество хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотического вещества). Расследование уголовного дела продолжается.