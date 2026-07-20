Тольяттинца задержали за производство наркотических средств в особо крупном размере

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Тольятти,

2004 г.р, причастного к производству наркотических средств в особо крупном размере.

Установлено, что в мае 2026 года указанное лицо организовало на территории Ставропольского района Самарской области нарколабораторию для производства синтетических наркотических средств с целью последующего сбыта на территории региона. Из незаконного оборота изьято более 3,8 кг синтетического наркотического средства мефедрон лабораторное оборудование и более 300 литров прекурсоров.

Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1

УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере».