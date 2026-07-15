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В Самаре задержали жителя Оренбургской области подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

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В Самаре задержали жителя Оренбургской области подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

В июне текущего года сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Красноглинского района г. Самары задержали мужчину 1992 года рождения, который вел себя странно, нервно оглядывался и вызывал подозрение внешним видом.

В присутствии понятных, в кармане задержанного полицейские обнаружили сверток, перемотанный липкой лентой серого цвета, а также мобильный телефон с фотографиями и координатами «закладок».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники полиции обнаружили и изъяли в указанных местах свертки, содержащие внутри наркотическое средство.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в свертках находилось наркотическое средство мефедрон, общей массой более 500 граммов, что законодатель относит к особо крупному размеру.

В ходе опроса житель Оренбургской области рассказал, что приобрел наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Красноглинского района Управления МВД России по городу Самаре в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Стоп Наркотик

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