В Самаре на улице Солнечной возобновили движение после ремонта теплотрассы

В Самаре вновь открыли движение транспорта по улице Солнечной, где ранее вводились ограничения из-за ремонта теплотрассы.

Как уточнили в ведомстве, повреждение на тепловой сети обнаружили во время гидравлических испытаний магистрали Самарской ТЭЦ. После завершения восстановительных работ специалисты устранили неисправность, и проезд для всех видов транспорта стал доступен в полном объеме.

Ранее движение ограничивали на участке улицы Солнечной от Ново-Вокзальной до 6-й просеки. Сейчас после снятия ограничений автобусы №61, 88 и 226 снова курсируют по своим обычным маршрутам, пишет Самара-АиФ.