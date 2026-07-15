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Эксперт объяснил, что изменят автоматические штрафы за просрочку в магазинах

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Эксперт объяснил, что изменят автоматические штрафы за просрочку в магазинах

В России крупные торговые сети давно блокируют торговлю просроченной продукцией, на фоне чего купить такой товар в большом магазине практически невозможно. Новые автоматические штрафы за это нарушение, которые вступят в силу с сентября, коснутся преимущественно небольших игроков рынка, отметил в беседе с НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

По его словам, в крупных магазинах блокировка просрочки проводится с помощью специальных программ, на этапе сканирования QR-кода, поэтому штрафные санкции не затронут тех, у кого эти процессы автоматизированы.

«Это больше коснётся небольших участников рынка, у которых возможности поменьше и кассовое оборудование не позволяет автоматически блокировать продажу такой продукции. В целом глобальных перемен не будет, поскольку система работает давно и у большинства все настроено», — убеждён Карпов.

Он напомнил, что, помимо использования программ, в магазинах следить за сроком годности продукции обязаны сотрудники, и даже если товар пропустили, то на кассе при сканировании это обнаруживается – он просто не пробивается. Это фактически делает невозможной покупку просрочки, подчеркнул эксперт. Он отметил, что если нарушение всё-таки произошло, то штрафы в основном ложатся на юрлицо, кассира могут наказать только если система показала, что срок годности продукта истёк, однако он всё равно был продан, заключил специалист.

Напомним, российским магазинам с 1 сентября будут автоматически начислять штрафы, в том числе за просроченную продукцию. Как уточнил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган. После этого оно будет приходить в личный кабинет организации-нарушителя на «Госуслугах», а затем налагается штраф, пишет Газета.

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