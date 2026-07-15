 Сегодня в Самаре состоится трёхчасовой зумба-марафон под DJ-сет

На площадке проекта «Самара в движении» у Первомайского спуска состоится масштабная танцевальная вечеринка. Весь вечер — три часа зумбы в сопровождении живого DJ-сета на главной сцене. (0+)



Это уникальная возможность зарядиться энергией, сжечь калории в компании единомышленников и просто отлично провести время под зажигательные ритмы.



Приглашаются все желающие — независимо от возраста и уровня подготовки. Достаточно просто прийти и начать двигаться!



Когда: сегодня, 15 июля.

Где: Первомайский спуск, локация «Самара в движении».

Вход: свободный.

Время начала: 17:00





Фото: пресс-служба администрации Самары