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В Красноярском районе продолжается ремонт моста через реку Сок

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В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт мостового сооружения через реку Сок.

В Красноярском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт мостового сооружения через реку Сок. Объект расположен на пятом километре региональной автодороги «Урал» – Большая Каменка – Русская Селитьба – Большая Чесноковка между посёлками Грачёвка и Соколинка.
Искусственное сооружение имеет важное значение для жителей ближайших сёл: по нему ежедневно добираются до работы и районного центра, возят детей в образовательные учреждения. 
«Этот мост — единственная короткая дорога до райцентра Красный Яр и до федеральной трассы. Мы пользуемся им практически каждый день: ездим на работу, в больницу, к родственникам. Сейчас мост закрыт, приходится делать большой крюк через Раковку, плюс ещё километров пять. Поэтому мы очень ждём открытия. Будет не только ближе, но и безопаснее, ведь здесь ходят школьный и рейсовый автобусы», - говорит местная жительница посёлка Большая Раковка Марина Васякина. 
Неудовлетворительное техническое состояние моста, выявленное в ходе плановой диагностики, стало основанием для включения объекта в программу ремонтных работ. «Ремонт данного сооружения особенно важен, так как оно обеспечивает транспортную доступность для жителей нескольких населённых пунктов Красноярского района. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утверждённым графиком, чтобы завершить их к установленному сроку и восстановить безопасное и комфортное движение для всех водителей», - отмечает руководитель управления строительства и ремонта дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Морев.
Ремонт начался в мае 2026 года, на время проведения работ движение по мосту закрыто и осуществляется по альтернативным маршрутам. В настоящее время готовность объекта составляет 30%. Специалисты выполняют армирование и бетонирование межбалочных швов, завершили замену подферменников и опорных частей, ведут работы по устройству сопряжения моста с автомобильной дорогой. В августе планируется приступить к устройству слоёв мостового полотна. Срок завершения капитального ремонта моста – 1 ноября 2026 года. 
«Компания мобилизовала все ресурсы для соблюдения графика, объект обеспечен материалами в полном объёме. Сделаем всё, чтобы сдать мост в установленный срок», - говорит генеральный директор подрядной организации Руслан Каримов.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» — один из ключевых инструментов достижения национальных целей развития страны, определённых Президентом России Владимиром Путиным. Его реализация, в том числе в части дорожного ремонта, находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту будет отремонтировано 12 мостовых сооружений общей протяжённостью более 1000 погонных метров. Работы также ведутся в Борском, Сергиевском, Кошкинском, Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском и Челно-Вершинском районах. Общая готовность всех объектов превышает 60%.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

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