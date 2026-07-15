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Победителем областного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» стала Оксана Семкина
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Победителем областного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» стала Оксана Семкина

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Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» в Самарской области стала Оксана Семкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства по производств

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» в Самарской области стала Оксана Семкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства по производству и переработке козьего молока из Приволжского района. Конкурс второй год проходит в рамках национального проекта «Кадры», но имеет более давнюю историю – проводится с 2012 года. А в 2024 году впервые по инициативе Самарской области в него была включена номинация «Сыровар». В этом году регэтап в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения» проводился совместно министерством труда, занятости и миграционной политики и министерством сельского хозяйства и продовольствия региона на площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском.

Оксана Семкина – технолог по образованию, преподавала в Самарском аграрном университете, некоторое время вместе с мужем занимались разведением раков, но потом, по совету руководителя своей аспирантской работы, завели коз.

«У нас семейное предприятие, сыроварню назвали «Ремесленные сыры Заволжья», - рассказала Оксана Семкина. - Работаем я, муж, сестра, сестра мужа и дети помогают. Начинали с двух коз, и сейчас уже более пяти лет занимаемся производством козьего молока и его переработкой. Козы - социальные и общительные животные, работать с ними очень нравится. А производство сыров – творческий процесс, у нас есть возможность экспериментировать и предлагать покупателям новые продукты и новые вкусы».

Оксана Семкина заняла первое место в региональном этапе и сейчас готовится к федеральному этапу, который пройдет 21-22 июля в Мордовии. Главный приз федерального этапа – 1 млн рублей.

Оксана охотно делится опытом с коллегами-сыроварами и теми, кто только начинает заниматься этой деятельностью. Консультирует по сыроделию Покровский Александро-Чагринский женский монастырь в Красноармейском районе.

В КФХ производят не только сыры, но и другую продукцию из молока коз, проводят экскурсии для детей, популяризируя профессии агропромышленного комплекса. В планах - расширение производства, создание современных сырных хранилищ.

«Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» направлен на популяризацию рабочих профессий, которые востребованы на предприятиях страны, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - В этом году в регионе мы проводим соревнования по семи номинациям, в том числе – в номинации «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения». У нас есть сильные специалисты в этой сфере, опыт 2024 года, когда сыровар из Самарской области стал победителей федерального этапа, это доказывает».

Кадровые центры «Работа России» Самарской области активно привлекают для участия в конкурсах профмастерства жителей региона, что повышает интерес к востребованным профессиям. А в октябре Самара ждет участников федерального этапа конкурса в номинации для ветеранов СВО «Второй старт» со всей страны.

 

Фото:  организаторы конкурса

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