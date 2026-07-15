Пять шагов до знака отличия ГТО

Давно собираетесь получить знак «Готов к труду и обороне», но не знаете, с чего начать? Специально для вас - простая пошаговая инструкция:



Зарегистрируйтесь (или авторизуйтесь) на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО gto.ru с использованием учетной записи на Госуслугах.



Подайте заявку на выполнение испытаний ГТО через личный кабинет на сайте или в одном из удобных центров тестирования.



Получите медицинский допуск или справку, которые являются обязательным документом.



Придите в центр тестирования в заявленный день, предъявите документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск.



Если вы успешно выполнили все обязательные и дополнительные виды испытаний на знак отличия, то вам вручат знак отличия и удостоверение к нему в торжественной обстановке

Фото: минспорта СО