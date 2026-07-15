Доходы от летней подработки подростков не повлияют на выплату пенсии

Федеральная социальная доплата к пенсиям по инвалидности и по случаю потери кормильца учащихся сохраняется при официальном трудоустройстве и соблюдении нескольких условий. Всего Отделение СФР по Самарской области выплачивает такие пенсии для более 1000 школьников и студентов региона.

При трудоустройстве выплата федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии приостанавливается, однако предусмотрены важные исключения. К ним относятся работы по направлению центра занятости населения (в том числе общественные работы), а также деятельность в составе студенческих отрядов, осуществляемая по трудовому договору в период летних каникул.

«Такой порядок предусмотрен для детей до 18 лет и студентов очной формы образования до 23 лет, которые обучаются по основным образовательным программам», — дополнил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Сообщать о своем трудоустройстве по направлению центра занятости в региональное Отделение СФР студенту не требуется — эти сведения поступят в учреждение в результате межведомственного взаимодействия.

Однако, если трудовая деятельность осуществляется в студотряде по трудовому договору во время каникул, понадобится предоставить:

справку об обучении в образовательной организации;

справку из вуза/ссуза о периоде каникул (или заверенную копию приказа о графике учебы);

справку о членстве в студотряде, выданную организацией из федерального или регионального реестра молодежных объединений;

сведения о заключении трудового договора и сроках его действия.

В случае, если студент трудоустроился сам или проходил оплачиваемую практику, выплата ФСД приостанавливается, но может быть возобновлена со следующего месяца после увольнения.

Также важно помнить, что пенсия по случаю потери кормильца и ФСД назначаются студентам-очникам до достижения ими 23-летнего возраста. Размер доплаты зависит от общей суммы материального обеспечения гражданина и устанавливается до уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в Самарской области — 15 311 рублей в 2026 году.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.