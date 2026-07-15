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 На ретрофестиваль в Тольятти - электричкой

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В эту субботу, 18 июля, у вас есть возможность отправиться в путешествие на электричке до Тольятти.

В эту субботу, 18 июля, у вас есть возможность отправиться в путешествие на электричке до Тольятти. Главная цель поездки — шестой тольяттинский ретрофестиваль «Жигули», который станет одним из ключевых событий летнего туристического сезона. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу Автограда 70-80-х годов. 

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» с поддержкой министерства туризма Самарской области и администрации Тольятти.

Что вас ждет на фестивале?

Ретро-ралли с участием более 50 автомобилей старше 30 лет

Авто-родео с захватывающими трюками каскадеров

Концертная программа, фотозоны, мастер-классы и развлечения для детей

ГДЕ?

Место проведения:

Парковый комплекс им. К.Г. Сахарова, Тольятти, Южное шоссе, 137. Начало в 10:00.

Как добраться?

Едем на пригородных поездах АО «Самарская ППК» следующих маршрутов:

№7112/7111 Самара (отпр. 08:11) — Тольятти (приб. 10:05)

№7362 Сызрань 1 (отпр. 09:10) — Жигулевское Море (приб. 11:07)

Для удобства посетителей будут курсировать бесплатные автобусы от железнодорожного вокзала «Тольятти» до фестивальной площадки в течение всего дня, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото: КбшЖД

 

Теги: Тольятти

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