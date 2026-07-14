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В Тольятти пройдет ретрофестиваль «Жигули»

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18 июля с 10.00 до 19.00 на родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, пройдет одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа.

18 июля с 10.00 до 19.00 на родине автомобильной марки «Жигули», в Тольятти, пройдет одноименный ретрофестиваль, приуроченный к 60-летию АвтоВАЗа. Фестиваль реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке министерства туризма Самарской области и администрации городского округа Тольятти. Вход на все события ретрофестиваля «Жигули» – свободный.   (0+)

 Важным событием фестиваля станет шестое в истории города ретроралли «Жигули». Его участниками станут автомобили старше 30 лет (до 1995 года выпуска). Ретроавтомобилистам предстоит пройти квест-программу по главным улицам Тольятти и финишировать на фестивальной площадке, став частью выставочного пространства. Ожидается большое количество участников на ретроавтомобилях не только из Тольятти, но и из других городов России.

Центральную аллея парка займет ретропикник, где разместятся тольяттинские рестораторы с меню и оформлением блюд в стиле 70-80-х годов с программой мастер-классов. Для самых маленьких гостей фестиваля на протяжении дня будет работать площадка с играми, способными объединять поколения: раскрась машину, классики, «пять камушков» и многие другие.

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На главной сцене состоится модный показ, прямые включения с трассы ралли, знакомство с историей автомобилей участников, выступят музыкальные коллективы, конкурсы и розыгрыши!

 В течение дня от железнодорожного вокзала «Тольятти» и АВТОВАЗа, где в этот день будет проходить День открытых дверей, запустят автобусы, которые доставят посетителей до фестивального пространства, сообщает пресс-служба  минтуризма СО.

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Тольятти

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