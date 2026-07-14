В губернии идет уборочная кампания

Сельхозпроизводители Самарской области собрали первые 100 тысяч тонн озимой пшеницы урожая 2026 года. Это первое достижение уборочной страды, которое позволяет говорить об успешном старте сезона.

Традиционно лидерами на сегодняшний день являются южные районы: Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Приволжский и Хворостянский. Именно они первыми приступили к сбору озимых культур и уже продемонстрировали отличные результаты. Средняя урожайность на текущий момент составляет 35 центнеров с гектара.

На особом контроле Правительства региона - потребности сельхозтоваропроизводителей в обеспечении горюче-смазочными материалами. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева региональный Минсельхозпрод разработал прозрачную систему работы по обеспечению аграриев ГСМ. Согласованы объёмы поставок по прямым договорам с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые полностью закрывают потребности аграриев.

«Первые 100 тысяч тонн - это результат слаженной работы всего агропромышленного комплекса. Важно сохранить этот темп и не сбавлять обороты. Для этого налажена прямая коммуникация с каждым районом и каждым хозяйством», - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Впереди у аграриев большой объём работ - предстоит убрать более 1,1 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, что в этом году в Самарской области соберут около 1,7 миллиона тонн озимых зерновых, а общий урожай зерна может составить более 2,8 миллиона тонн.

«Уборочная страда - это время, когда решается главная задача: обеспечить регион и страну качественным хлебом. От того, как мы сработаем в этом сезоне, зависит продовольственная стабильность и благополучие жителей области. Я уверен, что наши аграрии сделают всё возможное, чтобы собрать хороший урожай»», - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы Николай Сомов.

Фото предоставлено Минсельхозпродом Самарской области.