ООО «Самарское объединение керамики» (С.О.К.) завершило первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Рабочая группа предприятия прошла обучение методикам бережливого производства и провела диагностику на пилотном участке выпуска крупноформатной плитки керамогранита.



Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) — официального оператора федерального проекта — сотрудники завода проанализировали процесс упаковки готовой продукции. В ходе производственного анализа выявлены задержки, связанные с ожиданием поставки сырья и материалов на рабочие места, а также неоптимальная логистика размещения продукции.



Решение данных проблем планируется обеспечить за счет внедрения стандартов размещения продукции и полуфабрикатов, а также чек-листов сменной передачи.



В настоящее время сотрудников знакомят с целями проекта для обеспечения единой направленности работы всего коллектива. В дальнейшем на заводе планируется тиражировать полученные изменения с помощью методик бережливого производства на соседних участках. Ключевая задача — без значительных затрат на новое оборудование повысить выработку, снизить издержки и укрепить позиции на рынке.



Завод «С.О.К.» — один из лидеров по производству керамогранита в России. Предприятие поставляет продукцию как на отечественный, так и на зарубежный рын

Фото: департамент информационной политики СО