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В Самаре Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения жителей на личном приеме

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Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре. Жительница Самары Татьяна Литвинова рассказала главе региона, что в доме №10 на проспекте Металлургов в очень плохом состоянии крыша: «Она скатная, из шифера — он потрескался, полопался. Крыша протекает давно, лет пять точно. Заливает подъезды, квартиры – и ведра ставим, и целлофан положили. Это большая проблема». Дом 1954 года постройки, летом прошлого года там приводили в порядок инженерные системы, теперь требуется капитальный ремонт кровли – он, согласно региональной программе, должен быть осуществлен до конца 2027 года. По поручению губернатора сроки перенесли – работы начнутся в конце июля текущего года.

«У нас капремонт достаточно регламентирован по срокам, но здесь проблеме уже пять лет – это неправильно. Решение мы с коллегами обсудили, приняли. Ремонт сделаем в этом году, — отметил Вячеслав Федорищев. – Два-три месяца достаточно, чтобы такой объект починить». Губернатор поручил министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталию Брижаню держать задачу на личном контроле.

Самарчанка Екатерина Бородулина обратилась к Вячеславу Федорищеву по поводу благоустройства территории школы №164 в поселке Береза, где учится ее дочь. Школа построена в 1970 году, асфальтовое покрытие не ремонтировали очень давно. «У главного входа асфальт вздулся, а там проводятся линейки — у нас много творческих коллективов, дети выступают, танцуют. Первоклашки бегают – можно споткнуться, это опасно», — рассказала жительница.

Губернатор подчеркнул: до 1 сентября асфальтовое покрытие будет приведено в порядок. Он дал необходимые поручения главе г.о. Самара Ивану Носкову.

Екатерина Бородулина выразила благодарность за внимание к проблемам школы — в прошлом году в здании заменили ветхие деревянные оконные конструкции. «Школа хорошая, широкие коридоры, большие окна. Но сквозняки были, дети болели. Окна заменили – посещаемость стабилизировалась. У вас замечательные люди в команде. Мы обратились, и нас услышали. Спасибо большое», — сказала она Вячеславу Федорищеву. Кроме того, в прошлом году по поручению губернатора в школе также был полностью отремонтирован пищеблок.

Нина Лубенская и Вера Медяшкина из сельского поселения Курумоч Волжского района обратили внимание Вячеслава Федорищева на отсутствие освещения на участке автодороги между п. Волжский и п. Курумоч. В темное время суток здесь повышается риск дорожно-транспортных происшествий.

Это участок дороги с высокой интенсивностью движения, в текущем году по госконтракту там были выполнены работы по устранению колейности и иных дефектов проезжей части.

«Мы асфальт поменяли, про освещение не забыли. Работы начнутся буквально через несколько дней, за полтора месяца сделаем. Вы правы, очень важный аспект по безопасности, это базовая вещь, которая должна быть. В конце августа у нас будет полностью освещенная дорога», —  заверил губернатор жительниц. Протяженность линии наружного освещения, которое здесь установят, составит 5,5 км.

Также Вячеслав Федорищев поинтересовался, что еще необходимо людям в поселке. В разговоре с жительницами выяснилось, что на указанном участке дороги в сторону Тольятти нет остановочного павильона для людей, ожидающих транспорт. Губернатор поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергею Неретину проработать этот вопрос. «Остановку мы сделаем. Спасибо, что не ограничились запланированным вопросом и подсказали, какие еще проблемы есть», — обратился Вячеслав Федорищев к заявительницам.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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