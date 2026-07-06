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Вячеслав Федорищев познакомился с курсантами Центра Плотниковых

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В понедельник, 6 июля, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев познакомился с работой военно-патриотического клуба «Центр Плотниковых» и наградил воспитанников, победивших в Международной военно-спортивной игре «Наследники Победы».

В понедельник, 6 июля, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев познакомился с работой военно-патриотического клуба «Центр Плотниковых» и наградил воспитанников, победивших в Международной военно-спортивной игре «Наследники Победы».

Центр Плотниковых был основан в 2007 году. Его основная задача – спортивное и патриотическое воспитание детей. Он располагается на территории Волжского спасательного центра МЧС России. «Мы сосредоточены на том, чтобы ребятам дать определенные навыки, которые пригодятся в будущем, как на военной службе, так и на гражданской. На сегодняшний день актуальны тактическая медицина, освоение беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, курсанты изучают историю России, историю Вооруженных Сил нашей страны. Еще ребята ездят, плавают, ходят в кругосветку по Волге – словом, изучают родной край», – рассказал первый заместитель председателя Самарской региональной общественной организации спортивного и патриотического воспитания «Центр Плотниковых – детям» Роман Плотников.

С ребятами в роли инструкторов занимаются военнослужащие, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и офицеры в запасе. Воспитанники регулярно выезжают на армейские полигоны. Дети занимаются бесплатно, тренировки – каждый день.

«Мы гордимся тем, что ребята, которые проходят обучение в нашем Центре, выходят со знаниями. Мы верим, и на практике это подтверждается, что в них заложено зерно социально ответственного гражданина, который в будущем, где бы он себя не реализовал, всегда будет думать о своей Родине, о Самарской земле, о своем доме», – добавил Роман Плотников.

Активное участие в работе клуба принимают командование и военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа и 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой, орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады специального назначения, военная комендатура 1-го разряда г. Самары и военные полицейские.

Занимаются ребята с первого класса и до студенчества. Чтобы попасть в Центр, не требуется сдавать экзамены. Нужно лишь желание ребенка, а также согласие родителей. На постоянной основе в смену здесь одновременно обучается до 30 ребят.

С Центром Плотниковых активно сотрудничает Совет отцов Самарской области. Совместными усилиями они реализуют несколько военно-патриотических и просветительских проектов. Они направлены на формирование социальных и нравственных ориентиров у молодежи региона.

«Один из знаковых проектов, который мы совместно реализовали, — это Аллея «Отцы космоса», проект «Разговор с отцом». Самая актуальная и важнейшая на сегодняшний задача – формирование гуманитарных конвоев в зону специальной военной операции. Они формируются на регулярной основе и передаются нашим бойцам – из рук в руки», – рассказал председатель Совета отцов Самарской области Константин Доладов.

За время существования клуба сотни воспитанников прошли полный курс специальной подготовки и получили спортивные разряды по парашютному спорту, по пешему и водному туризму, а также по спортивному ориентированию. Многие курсанты выбрали карьеру кадрового офицера и поступили в военные училища страны.

В прошлом году Центр Плотниковых завоевал звание лучшего военно-патриотического клуба в Приволжском федерального округе в рамках общественного проекта «Герои Отечества». А в 2026 году курсанты и наставники Центра заняли первое место на международных военно-спортивных играх «Наследники Победы» в рамках патриотического форума Министерства обороны России и Движения «ЮНАРМИЯ».

Кстати сказать, в этом году Самара является Юнармейской столицей России. Это решение народным голосованием поддержали порядка 160 жителей страны. Движение региона на сегодняшний день объединяет свыше 72 тысяч ребят и более 680 отрядов.

«Самарская область всегда была центром, где воспитывали настоящих патриотов, так было, есть и будет. Вторая армия, третья отдельная бригада – это подразделения, которые всегда славили наш воинский корпус. То, что у нас работают с десяток сильных центров подготовки молодежи, патриотического воспитания, военного, это тоже такая константа, и мы уже свыклись с тем, что замечательные, сильные парни выходят из такого рода центров», – считает Глава региона.

Программа международных военно-спортивных игр включала военно‑спортивное многоборье, греблю на шлюпках, тактическую медицину, управление FPV‑катерами, конструирование беспилотников, фиджитал‑игру и финальную тактическую игру «Дорога Победителей», где участники демонстрировали навыки в инженерном деле, огневой подготовке и ориентировании на местности.

Россию на играх представляла команда Самарской области – всего 12 человек, в состав которой вошли 4 курсанта Центра Плотниковых и Движения «ЮНАРМИЯ». Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил победителей и их наставников, отметив их благодарственными письмами.

«Победа, которую вы достигли, характеризует следующий этап и нашего понимания, и дальнейшего развития детских военно-патриотических центров, – подчеркнул Вячеслав Федорищев, обращаясь к победителям. – Центр Плотниковых – это образцовый пример, того, как должна строиться социальная, общая большая задача воспитания молодежи. Команда, которая выступала на международных соревнованиях, она состоит не только из ребят из Центра Плотниковых, здесь присутствуют представители других военно-патриотических клубов из разных городов нашего региона. Мы стали одной командой, добились успехов. Я вас искренне поздравляю, так держать! Уверен, что дальнейшие ваши успехи личные, командные, они потом станут еще основой укрепления обороноспособности нашей страны. На таких, как вы, держится армия».

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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