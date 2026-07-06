День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!

8.07 13.00 Интерактивное занятие «Лики и линии Древней Руси». Вы узнаете, почему в искусстве этого времени главным иконописным образом стало «Умиление» - образ Матери, ласкающей Сына, а высшим идеалом прекрасного и духовного в Древней Руси оказалась соборная молитва в храме, когда все верующие и христианские святые сливаются в едином порыве к Богу .

14:00 Квест «По тропам любви»! Вас ждут литературные шифры, романтические загадки и задания, квест поможет посмотреть на любовь глазами классиков литературы. Теперь вы — не просто зрители, а команда искателей приключений!

Приходите все: мамы, папы, дети, бабушки, дедушки — организаторы обещают превратить ваше посещение Исторического парка в незабываемое семейное приключение!

Все мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ!

Вся информация по телефону:

+7 (846) 250-01-32, 250-01-52

г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

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