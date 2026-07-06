День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!

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В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена развитию водохозяйственного комплекса Самарской области.
В Самаре на оперативном совещании с губернатором приняли решения по проблематике водохозяйственного комплекса региона
Благоустройство общественной территории у ДК «Искра» - одно из трех общественных пространств в Самаре, где в этом году ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Самаре проверили старт первого этапа благоустройства общественной территории у ДК «Искра»
Актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.
Где безопасно купаться: актуальный список пляжей в Самарской области
С 29 июня по 4 июля в восьми федеральных округах России прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, собравшие команды из 89 регионов.
Сызранские спортсмены завоевали медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
10 июля в 14:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи».
В СОУНБ пройдет презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»
328 семейных команд из 85 регионов России встретились на финале конкурса «Это у нас семейное».
7 семей из Самарской области – в финале конкурса «Это у нас семейное» 
Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок.
Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
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На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
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День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!

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День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!

8.07 13.00 Интерактивное занятие «Лики и линии Древней Руси». Вы узнаете, почему в искусстве этого времени главным иконописным образом стало «Умиление» - образ Матери, ласкающей Сына, а высшим идеалом прекрасного и духовного в Древней Руси оказалась соборная молитва в храме, когда все верующие и христианские святые сливаются в едином порыве к Богу .

14:00 Квест «По тропам любви»! Вас ждут литературные шифры, романтические загадки и задания, квест поможет посмотреть на любовь глазами классиков литературы. Теперь вы — не просто зрители, а команда искателей приключений!

Приходите все: мамы, папы, дети, бабушки, дедушки — организаторы обещают превратить ваше посещение Исторического парка в незабываемое семейное приключение!

Все мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ!

Вся информация по телефону:
+7 (846) 250-01-32, 250-01-52
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

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Теги: Мероприятия

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