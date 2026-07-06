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Почти 40% офисных сотрудников летом гуляют в обед

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Почти 40% офисных сотрудников летом гуляют в обед

Летом офисная жизнь постоянно выходит за пределы рабочего пространства. Вместо привычного перекуса за компьютером сотрудники всё чаще используют обеденный перерыв, чтобы выйти из здания, подышать свежим воздухом и даже полноценно прогуляться. Исследование делового квартала «Сколково Парк» показало, что с наступлением тёплого сезона такие сценарии становятся привычной частью рабочего дня.

Согласно результатам опроса, 38% офисных сотрудников проводят обеденный перерыв на прогулке рядом с офисом или в ближайших магазинах. Ещё 26% предпочитают отправляться с коллегами в соседние кафе и рестораны, причём летом обычно выбирают заведения с открытыми верандами. Вместе с тем почти половина респондентов (48%) призналась, что проводит перерыв вне офиса практически каждый день, превращая променад и совместные обеды в привычную часть летнего буднего дня.

Однако есть и те, кто не меняет обыденного режима работы. Так, 10% сотрудников проводят перерыв в офисе, а 6% продолжают перекусывать прямо перед экраном компьютера, не отвлекаясь от текущих задач.

Летний формат рабочего дня влияет не только на привычки, но и на отношения в коллективе. По мнению 38% респондентов, тёплое время года помогает членам команды стать ближе, создавая больше возможностей для неформального досуга. Нередко совместный обед становится началом общения уже вне компании: 40% опрошенных время от времени гуляют с коллегами после работы, а ещё 24% делают это практически ежедневно. Лишь каждый пятый (20%) предпочитает сразу ехать домой, чётко разделяя профессиональную и личную жизнь. 

 

Теги: Опрос

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