Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена развитию водохозяйственного комплекса Самарской области.
В Самаре на оперативном совещании с губернатором приняли решения по проблематике водохозяйственного комплекса региона
Благоустройство общественной территории у ДК «Искра» - одно из трех общественных пространств в Самаре, где в этом году ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Самаре проверили старт первого этапа благоустройства общественной территории у ДК «Искра»
Актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.
Где безопасно купаться: актуальный список пляжей в Самарской области
С 29 июня по 4 июля в восьми федеральных округах России прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, собравшие команды из 89 регионов.
Сызранские спортсмены завоевали медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
10 июля в 14:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи».
В СОУНБ пройдет презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»
328 семейных команд из 85 регионов России встретились на финале конкурса «Это у нас семейное».
7 семей из Самарской области – в финале конкурса «Это у нас семейное» 
Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок.
Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

309
Билайн запускает линейку улучшайзеров — новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены.

Erid 2VSb5wxB8B4

Билайн запускает линейку улучшайзеров — новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены. Первым предложением в этой линейке стал улучшайзер «план б.», который предназначен для продвинутой аудитории.

На первом этапе улучшайзер «план б.» будет доступен для подключения на подписке bee (би), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к архивным тарифам. Первый месяц он предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 250 рублей в месяц.

Улучшайзер «план б.» подключается сразу как единый пакет к подписке bee (би) и включает:
- обмен гигабайт на цифровое золото с последующей конвертацией в бонусные рубли для оплаты связи;
- дополнительные 1000 ИИ-токенов для доступа к топовым нейросетям без ВПН для решения ежедневных задач по учебе, работе и досуга;
- доступ к библиотеке промтов, чтобы взаимодействие с нейросетями было эффективнее и не требовало дополнительных запросов;
- игровые механики и систему достижений с получением бонусов для оплаты связи;
- 1 ТБ в Облаке Билайн для хранения фото, видео и документов.

Новая линейка отражает стратегию Билайна по развитию более гибкой тарифной модели, в которой клиент может не менять базовый продукт целиком, а дополнять его готовыми наборами функций в зависимости от своих задач и цифровых привычек.

Заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин:

«Мы видим, что клиентам все чаще нужна не фиксированная тарифная конструкция, а возможность гибко усиливать свое предложение под собственные задачи. Именно поэтому мы запускаем линейку улучшайзеров. Это новый уровень персонализации, при котором пользователь может взять свой текущий тариф и добавить к нему те возможности, которые раньше были доступны только внутри отдельного продукта. В случае с улучшайзером “план б.” мы фактически расширяем доступ к уникальному наполнению “плана б.” и делаем его доступным для более широкой аудитории».

В дальнейшем Билайн планирует развивать линейку улучшайзеров, добавляя в нее новые пакетные возможности для разных пользовательских сценариев.

С 29.06.2026 «Улучшайзер План Б» — 30 дней бесплатно только при первом подключении, далее стоимость 250 ₽/мес. Для абонентов подписки bee (линейка от 19.03.2026 года и линейка от 09.06.2026) доступно только в приложении билайн 12+. Включает: акцию «Обмен ГБ на золото», +1000 токенов, библиотеку промтов, сервис достижения, +1 ТБ облака билайн.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   пресс-служба Билайна

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
368
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
2780
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
789
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
837
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
1072
Весь список