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В июне студенты Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина погрузились в творческую атмосферу села Борское (Самарская область).
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Красота Борского края глазами студентов Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина

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В июне студенты Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина погрузились в творческую атмосферу села Борское (Самарская область).

В июне студенты Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина погрузились в творческую атмосферу села Борское (Самарская область).

Под чутким руководством преподавателя Ирины Александровны Елизаровой здесь прошла их летняя пленэрная практика.

Борский район встретил будущих живописцев своими знаменитыми пейзажами: вековыми соснами Бузулукского бора, бескрайними полями и игрой света на водной глади. Каждый день ребята ловили ускользающие моменты природы, учились работать с живым светом и переносить на холст характер этого удивительного края.

Красивым финалом практики стала выставка в Борском районном Доме культуры!

Студенты и их наставник представили свои лучшие этюды, созданные за эти недели. Для местных жителей это стало уникальным шансом увидеть родные и знакомые с детства места глазами молодых, талантливых художников. Каждая работа наполнена теплом, свежим воздухом и искренним восхищением самарской природой.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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