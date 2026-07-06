 На Волге в Красноглинском районе около острова Птичий утонул мужчина

5 июля водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски на реке Волга в Красноглинском районе около острова Птичий по заявлению сотрудников полиции. Там утонул мужчина 1999 года рождения.

Поисковые работы продолжались до позднего вечера. Было обследовано около 1000 квадратных метров дна.

Утром 6 июля поиски продолжились. В поисковых работах было задействовано водолазное судно с гидролокатором бокового обзора.

После трех часов обследования дна утонувший был обнаружен на глубине 2 метров. Тело унесло течением на 200 метров ниже указанного очевидцами места. Погибший передан сотрудникам полиции. В поисковых работах задействовано 4 водолаза и водолазный катер, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО