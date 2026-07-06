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В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства

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В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства

С 8 по 10 июля 2026 года в Самаре пройдет XXIII областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов общественного транспорта Самарской области.

Организаторами конкурса выступают министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с ассоциацией «Самарское региональное объединение перевозчиков грузовым и пассажирским транспортом «Волгаавтотранс» и Самарской областной организацией Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В конкурсе примут участие команды из шести городов Самарской области – Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Отрадного и Жигулевска. Всего в соревнованиях примут участие 38 водителей. Соревнования будут проходить на автобусах особо большой, большой и средней вместимости, в том числе марок ЛИАЗ-6213, МАЗ-203, SAZ LE-60, CITYMAX 12, Lotos-105C02 и других.

8 июля на первом этапе конкурса в учебном центре МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» водители пройдут экзамен на знание правил дорожного движения.

10 июля на Южной парковке стадиона «Самара Арена» состоятся зачетные заезды участников за право стать лучшим водителем автобуса Самарской области. На протяжении всего мероприятия рядом с конкурсной площадкой будет работать экспозиция автобусной техники.

Победители и участники конкурса будут награждены дипломами министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Командам-победителям и призерам вручат кубки и медали.

Развитие общественного транспорта Самарской области, повышение качества и культуры обслуживания пассажиров, а также популяризация профессии водителя – главные задачи проводимого мероприятия.

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