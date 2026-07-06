Для юных знатоков безопасности Самарская областная детская библиотека в четвертый раз объявляет областной

конкурс творческих работ «Детство без опасности».

Расскажите в своей творческой работе, как вести себя, чтобы оставаться в безопасности: в быту, в транспорте, на железной дороге, на улице, на воде, в лесу, на дороге, в сети Интернет и в других ситуациях. И присылайте работу нам.

Конкурс проходит при поддержке партнёров - служб, отвечающих за безопасность.

Сроки проведения - с 01 июля по 31 октября.

Для кого - ребята в возрасте от 5 до 14 лет, семьи.

Номинации Конкурса:

«Рисунок»,

«Плакат»,

«Фотография»,

«Фотоколлаж».

Подробнее о самом конкурсе — по ссылке:

vk.cc/cZfLJq

Давайте вместе научимся быть внимательными и осторожными — и сделаем это творчески!